Polanski 500 bin dolar ödemeye razıymış

Roman Polanski'nin olayın mağduru durumundaki kıza daha önce 500 bin dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği bildirildi.



ABD'deki yapılan mahkeme tutanaklarına göre, yönetmen Roman Polanski'nin avukatının 1993 yılında olayın mağduru durumundaki kıza 500 bin dolar ödenmesiyle tarafların anlaşması noktasına ulaştığını gösteriyor.



Ancak tutanaklarda Polanski'nin söz konusu tutarı ödeyip ödemediği yer almıyor.



Aynı tutanaklarda, 1996'daki son duruşmada ise ödenecek tutarın 604 bin dolara çıktığı kaydediliyor. Polanski'nin avukatı David Finkle ve mağdur taraftan konuya ilişkin bir yorum yapılmadı.



ABD'de 1977 yılında 13 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle hakkında açılan dava nedeniyle aranmakta olan Polanski, hayat boyu yaptığı yönetmenlik çalışmaları dolayısıyla kendisine verilecek ödülü almak üzere geçen hafta gittiği İsviçre'de tutuklandı.



