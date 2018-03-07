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POL-NET sisteminde teknik arıza meydana geldi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EMİNYET Genel Müdürlüğü'nün pasaport işlemlerini yaptığı POL-NET sisteminde bugün saat 17

07 Mart 2018 21:55

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EMİNYET Genel Müdürlüğü\'nün pasaport işlemlerini yaptığı POL-NET sisteminde bugün saat 17.15\'te arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle sınır kapılarında Hudut Kontrol Sistemi (HKS) devreye sokularak, yolcuların giriş ve çıkış işlemleri yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün pasaport işlemlerini yaptığı POL-NET bilgisayar sisteminde bugün saat 17.15\'te teknik bir arazı meydana geldi. Ülke genelindeki arazı nedeniyle Edirne\'de Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli, İpsala ve Dereköy Gümrük kapılarında pasaport işlemleri bir süre yapılamadı. Sınır kapılarında arıza nedeniyle devreye HKS sokularak, giriş ve çıkış yapan yolcuların işlemleri gerçekleştirildi. Kapıkule Gümrük Kapısı yetkilileri, POL-NET\'teki arızanın giderilmeye çalışıldığını belirterek, HKS ile işlemlerin devam ettiğini söyledi.
HKS NEDİR?
Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu\'nun resmi internet sitesinde, HKS şöyle tanımlanıyor:
\"Kullanılan ulaşım aracı cinsi fark etmeksizin her türlü hudut kapısından ülkemize giriş ya da ülkemizden çıkış yapmak isteyen vatandaşlarımızın veya yabancı şahısların beyan ettikleri belgelerinin ve biyometrik verilerinin kullanılması suretiyle   kimliklendirilmesi, PolNet Bilgi Sistemi üzerinden gerekli güvenlik kontrollerinin yapılması ve gerçekleştirilen tüm işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayan bilgi sistemidir.\"

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