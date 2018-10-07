Pokut Yaylası'na ziyaretçi yoğunluğu

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- DOĞU Karadeniz\'de yaylalar yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Trabzon\'da Uzungöl Turizm Merkezi ile Rize\'de Ayder Yaylası en çok ziyaret edilen yerler oldu. Bu iki yaylayı ise Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Pokut Yaylası takip etti.

Doğu Karadeniz\'de yaylalar, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Özellikle sıcaktan bunalanlar serin havaların hakim olduğu yaylaları tercih etti. Trabzon\'da Uzungöl Turizm Merkezi ile Rize\'de Ayder Yaylası en çok ziyaret edilen yerler oldu. Bu iki yaylayı ise Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Pokut Yaylası izledi. Dik ve virajlı yollardan zorlu bir yolculukla ulaşılan eşsiz güzellikteki yayla, manzarası, doğası ve ahşap evleri ile ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Yaylada kahvaltı keyfi ise turistlerin damaklarında unutulmaz tatlar bıraktı. Fırtına Vadisi boyunca tarihi kemer köprüleri ziyaret eden turistler, ulaştıkları Pokut Yaylasında, yaşayan bölge halkının tulum eşliğinde söylediği ezgileri dinledi, oynanan horonlara eşlik etti.

ZENGİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE SAHİP

Çamlıhemşin ilçesine 15 kilometre mesafedeki Pokut, Fırtına ve Hala derelerinin oluşturduğu vadi arasında bulunan Sal-Hazindağ yayla dizisinin ilk durağıdır. Doğa yürüyüşü yapmak, fotoğraf çekmek ve dinlenmek için ideal bir ortama sahip olan yayla, zengin biyolojik çeşitliliğinin yanı sıra özgün mimarisiyle de dikkat çekiyor. Ağustos ayında gelen yaylacılarla Ekim ayına kadar hareketliliğini koruyan Pokut Yaylası\'na, doğal yaşlı ormanlar ve kaynak sularıyla bezeli gizemli bir parkurdan geçilerek ulaşılıyor.

EN ÇOK ZİYARETÇİ KÖRFEZ ÜLKELERDEN

Bölgeyi en çok ziyaret eden yabancılar, Körfez ülkelerinden gelen turistler. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Ürdün ve Mısır\'ın yanı sıra Rus turistler de bu yıl bölgeyi ziyaret edenler arasında yer aldı. Yaylalarda trekking yapan turistler, yöresel yemeklerin tadına bakıyor, fotoğraf çektiriyor. Gün boyu yaylalarda dolaşıp, geceleri bölgedeki pansiyonlarda konaklıyor.

DOĞAL KLİMAYI ANDIRIYOR\'

Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, turizmde trendin, doğa ve kültüre dayalı olarak değiştiğini belirterek, yerli ve yabancı turistler için Doğu Karadeniz Bölgesi\'nin cazibe merkezine dönüştüğünü söyledi. Bölgenin eşsiz doğaya sahip olduğunu belirten Hocaoğlu, \"Yazın yaylalarımızı, vadilerimizi ziyaret eden insanların çoğu, gördükleri manzaralardan etkileniyor ve bu eşsiz doğayı bir de kışın görmek için burayı ziyaret ediyorlar. Bu, Rize\'nin bir zenginliğidir. Her mevsim farklı renklere sahip bir senfoni gibi. Kışın beyazın tonlarını yazın da yeşilin binlerce tonlarını ziyaretçiler görebilmekte. Yazın en sıcak dönemlerde Rize yaylaları, \'doğal klima\' vazifesi görüyor. Genel atmosfer, mikro klimayı andırıyor. Şehir merkezinden yarım saat yukarılara çıktığınızda su ve yeşil doğayla yolculuk ediyorsunuz. Rize eşsiz bir turizm destinasyonuna sahip\" diye konuştu.

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