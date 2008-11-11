Poker'in yeni şampiyonu

Sıra İsim Kazanç (dolar) 1 Peter Eastgate 9.119.517 2 Ivan Demidov 5.790.024 3 Dennis Phillips 4.503.352 4 Ylon Schwartz 3.763.515 5 Scott Montgomery 3.088.012 6 Darus Suharto 2.412.510 7 David Rheem 1.769.174 8 Kelly Kim 1.286.672 9 Craig Marquis 900.670

Heyecanlı bir bire bir mücadele sonucunda yeni Poker Dünya Şampiyonası şampiyonu belli oldu. 22 yaşındaki Danimarkalı Peter Eastgate finalde Rus rakibi Ivan Demidov'u yendi ve 9 milyon 119 bin 517 dolar kazandı.Son elde Peter Eastgate yükseltmeden başladı, Demidov da yükseltmedi. Masaya açılan ilk üç kart kare 2, maça K ve kupa 3 oldu.Eastgate 1.25 Milyon dolar yatırdı, Demidov bunu gördü. dördüncü kart olarak sinek 4'lüsü gelince Eastgate 2 milyon yükseltti. Demidov, bir an düşündü ve 6 milyon daha yükseltti.Eastgate uzun süre düşündüğü ve bunu gördü. River maça 7'lisi gelince Demidov rest çekti. Eastgate anında gördü. Demidov kupa 4 ve kupa 2 gösterdi. Eastgate kare as ve maça 5 ile kent (sıralı 5 kart) yaparak maçı kazanmış oldu.Demidov böylece ikincilik ve 5 milyon 809 bin 595 dolar ile yetinmek zorunda kaldı.Danimarka'nın Odense şehrinden gelen Eastgate sadece üç senedir Poker oynuyor ve galibiyeti ile Poker Dünya Şampiyonasını kazanan en genç oyuncu oldu.Son Masanın tabelası: