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Yaşam

Pokemon'un yaratıcısı öldü iddiası

Pokemon’un yaratıcısı Satoshi Tajiri’nin dün sabah meydana gelen Tsunami felaketinden dolayı öldüğü söylentisi internette hızla yayılmaya başladı.

12 Mart 2011 02:00

T24 - Bir zamanların en popüler çizgi filmi olan Pokemon’un yaratıcısı Satoshi Tajiri’nin dün sabah meydana gelen Tsunami felaketinden dolayı öldüğü söylentisi internette hızla yayılmaya başladı.

Pokemon'un yaratıcısı da depremde öldü iddiası

Twitter’da Satoshi Tajiri’nin ölümü en hızlı yükselen trendlerin arasına girerken, yüzlerce internet sitesi de bu olayı haber yapmaya başladı.

Ancak Tajiri’nin öldüğüne dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmış değil.

1965 yılında dünyaya gelen Tajiri, ülkesinin önde gelen oyun tasarımcısı olarak tanınıyor. Pokemon’un yaratıcısı olan Tajiri, birçok oyunun da geliştirilmesinde aktif rol aldı.

Halka mâl olmuş insanlar için çoğu zaman bu tip söylentiler çıkarılabiliyor. Charlie Sheen ve Jim Carrey için de “öldü” şeklinde haberler internet sitelerinde kendine yer bulmuş, haberin asparagas olduğu sonradan ortaya çıkmıştı. Hacker’lar bu tip haberleri kullanıp kullanıcılara mail göndererek bilgisayarlarına erişmek için virüsleri kullanabiliyor.



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