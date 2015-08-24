Pokemon şampiyonasına silahlı giren yarışmacılar gözaltına alındı

ABD'nin Boston eyaletinde Pokemon Dünya Şampiyonası'na katılmak isteyen iki kişi, güvenlik güçlerinin araması sırasında arabalarında çok sayıda ateşli silah ve mühimmat bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Boston'da organizasyona bağlı güvenlik görevlilerinin ihbar üzerine durdurduğu aracın içinde, bir av tüfeği, bir tüfek, yüzlerce mühimmat ve bir avcı bıçağı bulundu.

Tutuklanan katılımcıların, finalde yarışmak için Iowa'dan Boston'a giden 18 yaşındaki Kevin Norton ve 27 yaşındaki James Stumbo olduğu belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Boston polisi, Norton ve Stumbo'yu, kanuna aykırı yollarla ateşli silahlar ve mühimmat bulundurma suçlamasıyla gözaltına aldı.

Boston Emniyet Müdürlüğü'nde istihbarattan sorumlu yetkili Paul Fitzgerald, yetkililerle işbirliği yapan özel güvenlik şirketinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Facebook'ta fotoğraf paylaştılar

Fitzgerald, iki katılımcının ateşli silahlar taşımasını "gerçek bir tehdit" olarak niteledi ve "Boston Emniyeti'ne bağlı dedektifler ve işbirliği içinde olan birimler olası bir trajediye engel olarak başarılı bir iş çıkardılar" dedi.

James Stumbo, hafta başında Facebook'ta, arabalarının bagajlarına koydukları iki silahın fotoğraflarını paylaştı.

Hafta sonu düzenlenen şampiyona, yalnızca davetlilere açıktı.

Her yıl düzenlenen şampiyonaya en az 30 farklı ülkeden katılım oluyor ve katılımcılar burs ve çeşitli ödüller için yarışıyor.

Organizasyonu düzenleyen şirketin verilerine göre Pokemon şampiyonasına her yıl yaklaşık 400 bin katılım oluyor.

Kart oyunları ve yalnızca Nintendo konsollarına uygun video oyunlarını kapsayan etkinliğin tüm dünya genelinde takipçileri var.