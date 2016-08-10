Pokemon Go’ya yeni güncelleme geldi; işte yenilikler

Dünya üzerinde 60'tan fazla ülkede resmi olarak uygulama marketlerden indirilebilen Pokemon GO için yeni bir güncelleme geldi.

Yapılan yenilikler şöyle:

Pokemon takip sistemi: Hatırlanacağı gibi önceki güncellemede yakındaki Pokemonları gösteren sistem kısmen iptal edilmişti ki Niantic farklı oyuncularla farklı sistemlerin denendiğini açıkladı. Yani şu an yakındaki Pokemonları gösteren ara yüzde göreceğiniz sistem bir başka oyuncununkinden farklı olabilir. Ayrıca süresi dolarak kyabolan pokemonlar da artık pokemon radarından siliniyor.

XP Bonusları döndü: Bir öncelleme güncelleme ile Nice, Great ve Excellent atışlarının sağladığı XP bonusları yamadaki bir hata nedeniyle alınamıyordu. Yeni sürümde XP bonusları geri döndü.

İsim değiştirme hakkı: Niantic yeni güncelleme ile seçtiği isimden pişman olan Pokemon Go oyuncularına bir defa mahsus olmak üzere isim değiştirme hakkı tanıdı.

iOS için batarya tasarrfu modu: Önceki güncelleme ile iOS’tan yani iPhone cihazlarından kaldırılan batarya tasarruf modu geri döndü!

Aşırı hız uyarı sistemi: Artık oyun oynanırken belli bir hız aşıldığında bir uyarı ekranı çıkacak ve oyuncunun “yolcu” (passenger) olduğunu onaylaması gerekecek.