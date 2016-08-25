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Bilim / Teknoloji

Pokemon GO oynayan kişi, yaşlı kadını ezerek öldürdü!

Oyun, Japonya'da 79 kazaya yol açtı

25 Ağustos 2016 20:50

Pokemon GO oynarken araç kullanan bir kişinin yaşlı bir kadını ezmesi sonucu, Japonya'da oyun nedeniyle ilk ölüm vakası gerçekleşti. 

Daha önce çok sayıda kazaya ve Guatemala'da bir ölüme sebep olmasıyla gündeme gelen artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon GO, Pokemonların anavatanı Japonya'da da ilk kez bir ölüme yol açtı. Ülkenin güneyindeki Tokushima kentinde 39 yaşındaki çiftçi Keiji Gooh, Pokemon GO oynarken 72 yaşındaki Sachiko Nakanishi ve 60 yaşındaki Kayoko Ikawa'ya çarptı. Ikawa'nın ciddi şekilde yaralandığı olayda, omurgasından hasar alan Nakanishi hayatını kaybetti. 

Öte yandan Pokemon GO'nun piyasaya sürüldüğü temmuz ayından bu yana ülkede 79 kazaya yol açtı. 22 kazada yaralanmalar, 57 kazada ise mülki zararlar meydana geldi. Ayrıca Pokemon GO nedeniyle de 1140 trafik kuralı ihlali yaşandı. 

 

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