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Bilim / Teknoloji

Pokemon Go oynarken kayboldu!

Şimdiye kadar kavgaya, camide kovalanmaya, yaralanmalara sebep olan Pokemon Go, bu kez bir kişinin kaybolmasına yol açtı

27 Temmuz 2016 01:27

Akraba ziyareti için gittiği Konya’da Pokemon GO oynamaya kendisini kaptıran Ali Tokuç bilmediği bir şehirde kayboldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre sokakta oyunu oynayarak ilerleyen Tokuç, etrafına pek fazla bakmayıp kendisini oyuna kaptırınca evden yüzlerce metre uzaklaştı ve kayboldu. Ali Tokuç, oyun oynarken kaldığı yerden yaklaşık 10 km uzaklaştığını ve kafasını kaldırdığında nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

Ali Tokuç şunları söyledi: "Oyuna kendimi fazla kaptırmışım. Birkaç saat çevreme dikkat etmeden kafamı sadece karşıdan karşıya geçerken kaldırdım. Oyundaki haritada da çevrenin ismi yazmadığı için nereye gittiğimin farkında değildim. Telefonumun şarjı azalınca oyunu kapattım ve akrabamın evine geri dönmek istedim.

Ancak evden çok fazla uzaklaştığım için çevre de tanıdık hiçbir şey yoktu. Arka tarafımda ise küçük bir göletin içerisinde tapınağa benzeyen bir yapı vardı. Etraftakilere nerede olduğumu sordum ancak şehri tanımadığım için bunun bir faydası olmadı. Sonrasında ailemi aradım ve WhatsApp’dan konumumu attım. Araba ile gelip beni aldılar."
 

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