Pokemon GO ömrü uzatıyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, milyonları peşinden sürükleyen Pokemon Go oyunu, Pokemonları karşıdan karşıya geçerken veya tehlike arz edecek herhangi bir durumda avlamaya çalışmadığınız sürece ömrünüzü uzatabilir.

Sputnik’in haberine göre,Microsoft Research ve Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, Microsoft Band fitness cihazlarıyla 30 gün süreyle 32 bin kişinin Pokemon Go oynamaya başlamalarının ardından attıkları adımları hesapladı. Bilim insanları araştırmalarının sonucunda Pokemon Go oyununun, Pokemon avlamak uğruna kullanıcıları her gün binlerce adım atmaya yönlendirmesi nedeniyle ömrü uzatmak gibi iyi bir amaca hizmet ettiğini belirtti.

Araştırmacılar ‘Pokemon Go'nun Fiziksel Aktivite Üzerindeki Etkisi' başlığıyla yayınladıkları makalede "Pokemon Go, 30 gün boyunca oyunla ilgilenen bir kişinin günlük hareketlerini yüzde 25 arttırarak, günde ortalama 1473 adım fazla atmasını sağlıyor. Kısa süreli bir araştırmanın sonucunda Pokemon Go'nun ABD'de 144 milyar adım fazla atılmasını sağladığını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ortalama bir Pokemon avcısının günde fazladan 194 adım fazla atmasına neden olduğu ve iyimser bir hesapla, ABD'deki yaklaşık 20 milyon aktif oyuncunun ömrüne yaklaşık 2.83 milyon yıl daha ekleyebileceği belirtilen araştırmada, en aktif oyuncuların araştırmaya günlük 5 bin 756 adımla başladığı ve adım sayısının 7 bin 229'a çıktığı da vurgulandı.

Japonya'da bir kişi araç kullandığı sırada Pokemon Go oynayan yaşlı bir kadını ezmiş ve ölümüne neden olmuştu. Guatemala'da da 18 yaşındaki bir genç, Pokemon yakalamak için izinsiz girdiği evde öldürülmüştü. Florida'da da 2 Pokemon Go oyuncusu bir eve girmiş ve hırsız sanılmaları sonucu ev sahibi tarafından vurulmuştu.