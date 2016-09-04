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BBC Türkçe

Pokemon Go, Belçika havaalanlarından çıkarılıyor

Belçika hükümeti, küresel fenomen haline gelen cep telefonu oyunu Pokemon Go'nun yarattığı güvenlik riski nedeniyle, ülkedeki havaalanlarından kaldırılmasını istedi.

04 Eylül 2016 22:17

Belçika hükümeti, küresel fenomen haline gelen cep telefonu oyunu Pokemon Go'nun yarattığı güvenlik riski nedeniyle, ülkedeki havaalanlarından kaldırılmasını istedi.

Belçika Federal Ulaştırma Bakanı François Bellot'a göre, Pokemon Go avcıları, Belçika'da Havalanları için ciddi bir güvenlik sorunu haline geldi.

Havaalanı çalışanları ile yolcular kendilerini Pokemon Go avına o kadar fazla kaptırıyor ki, bu nedenle sık sık güvenlik ihlalleri meydana geliyor.

Telefon ekranına odaklanan Pokemon Go oyuncuları, sadece yetkililerin girebildiği özel alanları işgal ediyorlar.

Hükümet, davetsiz misafirlerin yarattığı güvenlik tehdidini ortadan kaldırmak için, cep telefonları ile avlanan sanal hayvanların Belçika'daki havaalanlarından kaldırılmasına karar verdi.

Ulaştırma Bakanı Bellot, Belçika hükumeti adına oyunun yaratıcısı olan ABD kökenli Niantic şirketine resmi bir yazı ile başvurdu.

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