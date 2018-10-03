Pogba'ya medya yasağı

Manchester United'ın orta saha oyuncusu Paul Pogba, iddialara göre medyaya iletişimi yasaklanmış bir halde. İngiltere Premier League'de bu sezon menajer Jose Mourinho ile yaşadığı tartışmalarla gündemde olan Paul Pogba, Valencia maçından sonra gelen bir soruya verdiği cevapla kafaları karıştırdı.

The Sun'ın haberine göre 0-0 biten karşılaşmadan sonra Pogba'ya Manchester United'ın kötü performansı hakkında yorumu sorulurken, Fransız yıldızın cevabı "İznim yok" oldu.

Bu, Manchester United yönetiminin 25 yaşındaki Fransız oyuncuya medyaya konuşma yasağı koyduğu şeklinde yorumlandı.

Bu sezon 10 resmi maçta sadece 4 galibiyet alan Manchester United'da 9 kez sahaya çıkan Pogba, 4 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

Fransa Milli Takımı ile yazın 2018 Dünya Kupası zaferi de yaşayan oyuncu, menajer Mourinho ile sorunlar yaşıyor.