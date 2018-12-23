Pogba'dan Mourinho'ya teşekkür

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Jose Mourinho'nun ardından Ole Gunnar Solskjaer ile sahaya çıktığı ilk maçta Cardiff City'yi mağlup etti. 5-1'lik maçın ardından yıldız oyuncu Paul Pogba eski menajerine teşekkür etti.

Kırmızı Şeytanlar, Jose Mourinho sonrası ilk maçında farklı kazandı. Cardiff City galibiyetinin ardından sezon içinde Mourinho ile yıldızı barışmayan Paul Pogba, Portekizli teknik adama teşekkür etti.

Mourinho'nun ayrılmasıyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Pogba, "Jose Mourinho ile kupalar kupalar kazandık. Benim insan olarak gelişmemde katkısı oldu. İstediğimiz sonuçları alamasak da çok çalıştık ama artık geride kaldı. Ona her şey için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Pogba, ilk maçlarında aldıkları galibiyetin de önemli olduğunu dile getirirken "Yeni hocamızla çıktığımız ilk maçı kazanmak önemliydi. Gelecek için önemli bir galibiyet oldu. Tüm oyuncular şimdi sıradaki maça ve puanlara bakıyor ve ligin tepesine dönmek istiyoruz" dedi.