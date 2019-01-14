Pogba, Mourinho'yu hedef aldı

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United, Tottenham'ı Wembley'de 1-0 yenerken, attıkları golün asistini yapan Paul Pogba, maç sonu açıklamasında eski menajeri Jose Mourinho'yu hedef aldı. Pogba, Portekizli teknik adamın defansif taktiklerinin kendilerini olumsuz etkilediğini öne sürdü.

Manchester United, Tottenham'ı Wembley'de Marcus Rashford'un tek golüyle golüyle 1-0 yenerken; aralık ayında menajerliğe getirilen Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı üst üste 6. maçını da kazandı.

Solskjaer'in gelişinin ardından sahada daha özgür bir role bürünen Pogba, Tottenham maçı sonrası ise eski menajeri Jose Mourinho'nun taktiklerini eleştirdi. Portekizlinin taktiklerini eski moda olarak nitelendiren Fransız yıldız, "Büyük yıldızlara karşı büyük maçlar oynamayı seviyorum. Bu bizim gelişimimizi gösterir. Bizim için de büyük bir sınavdı ve herkes iyi oynadı. Futbol oynamayı seviyorum. Geçmişte oynamaya çalıştığımız taktikler çok zordu. Daha çok hücum oynamayı seviyorum ve defans en iyi yaptığım şey değil. Menajerim bana ceza sahası içinde olmamı ve gol atmamı söyledi. En iyi örneğim Frank Lampard ki bu tarz koşuları yapan birisiydi. İstediğimiz ftubol buydu ve bunu yaptık. Sonunda da üç puanı kazandık" ifadelerini kullandı.

Tottenham karşısında Manchester United kalecisi David de Gea özellikle ikinci yarı yaptığı kurtarışlarla dikkat çekerken; Pogba yaptığı asistle ilgili olarak ise "Bu tür pozisyonları antrenmanlarda çalışıyoruz. Tottenham'ın zayıf yönünü biliyorduk. Ani atak yapmaya ihtiyacımız vardı ve bunu yaparak golü bulduk. Golde de Rashford harika bir koşu yaptı ve pas atmama yardım etti. Ona harika bir pas vermeye çalıştım" diye konuştu.