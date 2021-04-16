Pogba'dan Mourinho'ya "tutarsız" iması

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, Kırmızı Şeytanlar'ın eski teknik direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi. Pogba, "Bir kez Mourinho ile harika bir ilişkiniz oluyordu ve bunu herkes görüyordu. Ancak sonraki gün ne olduğunu bilmiyordunuz. Mourinho ile aramdaki en tuhaf şey bu ve bunu açıklayamıyordum; çünkü ne olduğunu bilmiyordum" dedi.

Paul Pogba, Mourinho'nun çalıştırdığı dönemde ayrılacağı haberleri çıkmış daha sonra da Portekizli teknik adam ile yollar ayrılmıştı. Pogba, Sky Sport televizyonuna, Mourinho ile yaşananları anlattı. Fransız oyuncu, Mourinho'nun metotlarını eleştirirken, oyunculara karşı tavırları olduğunu, şimdiki teknik direktörü Solskjaer'in bunu yapmadığını söyledi.

İkilinin ilk döneminde Manchester United 3 kupa kazanırken; işler yolunda gidiyordu. Ancak sonrasından araları bozuldu. Pogba bunun nedenleriyle ilgili konuştu. Pogba şimdiki teknik direktörü Solskjaer ile Mourinho'yu kıyaslarken; "Ole (Ole Gunnar Solskjaer) ile şimdi sahip olduğumuz farklı. Oyunculara karşı değil ve oyunculara karşı gelmezdi. Bazen birisini seçmediğinde, onu bir kenara atmıyor. Mourinho ile Ole arasındaki fark bu" dedi.

"Her çalıştırıcının kendi yöntemi vardır"

Mourinho ile yaşananlarla ilgili olarak Portekizliye tutarsızlık imasında bulunan Fransız orta saha, "Bir kez Mourinho ile harika bir ilişkiniz oluyordu ve bunu herkes görüyordu. Ancak sonraki gün ne olduğunu bilmiyordunuz. Mourinho ile aramdaki en tuhaf şey bu ve bunu açıklayamıyordum; çünkü ne olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

28 yaşındaki oyuncu Solskjaer'in oyunculara güven verdiğini belirtirken, "Belki de (Solskjaer'in çalışma metodunun işlemesi) insanlara biraz daha yakın olmasından kaynaklanıyor. Her çalıştırıcının kendi yöntemi vardır ve oyuncularla böyle anlaşır; siz de buna adapte olursunuz. Bazen de bu birlikteliğiniz tutmaz ve işe yaramaz. Ole, Luke'a yardımcı oldu. Luke ve Mourinho için zor bir sezondu. Daha sonra menajerinin ona inanmasıyla da kalitesini gösterdi" ifadelerini kullandı. (NTV Spor)