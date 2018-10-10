Pogba: Altın Top'u kazanmayı hak etmiyorum

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, 3 Aralık'ta Paris'te sahibini bulacak Altın Top ödülüyle ilgili açıklamalar yaptı. Pogba, Altın Top ödülünü kazanmayı hak etmediğini ancak ödülü bir Fransız futbolcunun kazanmasını çok istediğini söyledi.

Ödül için açıklanan 30 kişilik listede yer alan Fransız yıldız "Griezmann, Mbappe, Varane, Kante fark etmez. Onlar ödülü benden daha çok hak ediyor. Birini seçemem ama tüm kalbimle, ödülü bu futbolculardan biri kazansın istiyorum. Ödülü hak eden çok futbolcu var ama kendimi bunların arasında görmüyorum" ifadelerini kullandı.



Paul Pogba, geçen sezon Manchester United ile Premier Lig'de ikinci olurken, 2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile şampiyonluk yaşamıştı.



Ballon d'Or ödül törenlerine 2008 yılından bu yana Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi damga vurdu. İki yıldız, yılın en iyi futbolcusuna verilen ödülü 5'er kez kazandı.