"Pogba 35 yaşına gelse de aynı salaklığı yapacak"

Manchester United'ın efsane isimlerinden Paul Scholes, Fransız yıldız Paul Pogba ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Manchester United'ın futbol efsanelerinden Paul Scholes, Paul Pogba hakkında sert eleştirilerde bulunmaya devam ediyor.

Scholes, PSG maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Pogba için geçen hafta, "Saçma bir hareketle kırmızı kart gördü. Merak ediyorum; Solskjaer teknik direktör olarak devam ederse, Pogba'nın yeniden forma giydiğini görebilecek miyiz?" ifadelerini kullanmıştı.

"Aynı salaklıklar..."

BT Sport canlı yayınında bir kez daha Pogba ile ilgili düşüncelerini söyleyen Scholes bu kez de, "Paul Pogba 28 yaşında. Tecrübeli bir oyuncu. Fakat kendisi 35 yaşına geldiğinde yine aynı kişi olacak. Aynı salaklıkları, yanlışları yapıyor olacak" ifadelerini kullandı.

Bu sezon ManU formasıyla 13 maça çıkan Pogba, 7 asist yaptı. Fransız yıldız, 2016 yılında 105 milyon euro karşılığında Juventus'tan Man Utd'a transfer olmuştu.