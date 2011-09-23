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Podyumlarda Arap baharı

Podyumda Arap modeller dikkat çekiyor. Newsweek, Arap modellerin ideal güzellik algısını değiştirdiğini yazdı.

23 Eylül 2011 03:00



 T24- Podyumlarda epeydir Arap ülkelerinden modeller dikkat çekiyor. Newsweek, Arap modellerin ideal güzellik algısını değiştirdiğini yazdı.




Radikal'in haberine göre, dergi geniş yer ayırdığı Faslı Hind Sahli’yi ‘Güzellik kavramının balıketli kadınlara yakıştırıldığı bir ülkede, ince vücut yapısı ve uzun boyuyla dikkat çeken bir kadındı’ sözleriyle tanıtıyor.


Ülkesinde Sahli’nin hayallerini süsleyen ışıltılı podyumlar, kısa süre sonra hayatına şekil verecek ve dünyaca ünlü modellerden biri olmasını sağlayacak bir yer haline gelecekti. Ancak genç kadının yükselişinin önünde, din ve geleneklerin sosyal hayatı etkilediği bir toplum ve bu toplumda modelliğe karşı oluşmuş kültürel tabular yer alıyordu.


Tunus’tan gelen Hanaa Ben Abdesslem’in hikâyesi de benzer şekilde ilerliyor. Genç modelin hayalini kurduğu modellik kariyeri sınırlara sığmıyordu. Çok değil, beş yıl kadar önce Arap dünyasında modellik kavramı sınırlıyken, Arap ülkelerinde uluslararası dergilerin ve moda ajanslarının yokluğunda, modellik meslekten sayılmıyordu.


Ben Abdesslem ve Sahli çareyi yurtdışına açılmakta buldu ve modadaki kalıplaşmış güzellik anlayışına yeni bir bakış açısı getirdi. İki modelin de sahip olduğu oryantal yüz hatları, onları gözle görülür bir yükselişe taşımaya başlamıştı. Givenchy, Ralph Lauren ve Lousi Vuitton gibi markaların yüzü olmayı ve önemli dergilere kapak olmayı da başardılar. Arap modeller moda dünyasına soluk getirmiş durumda.
 

İtalyan Vogue’nun mayıs sayısında da Arap dünyasının göze çarpan modellerine yer verilmiş, Soraya Azzabi, Sana Soegaard Belal, Amina Kaddur ve Afef Jnifen’den bahsedilmişti.



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