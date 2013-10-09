Podyumda Hüseyin Çelik rüzgarı: Kabul Edilebilir Giysiler Kreasyonu

Güncel haberleri mizahi bir dille ele alan “Dürüst, tarafsız ve ahlaksız” haber sitesi “Zaytung”, bir televizyon kanalında kıyafeti nedeniyle görevine son verilen sunucu Gözde Kansu hakkında, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in “sunucu öyle bir kıyafet giymiş ki olmaz bu” şeklindeki eleştirilerini ti’ye aldı.

Zaytung’ta yer alan haber şöyle:

Bu yıl Kuruçeşme Arena’da düzenlenen İstanbul Fashion Week'in en çok merakla beklenen defilelerinden olan “Hüseyin Çelik Collection” sonunda modaseverlerle buluştu. Geçtiğimiz yıllarda çorabına adını soyadını ve iş unvanını işleterek yeni bir akımın öncüsü olan ünlü modacının son kreasyonlarını canlı izlemek için defileye akın eden ünlülerin yanı sıra, Türkiye'de bu kış neyin kabul edilebilir olduğunu öğrenmek için ekran başına geçen milyonların da ilgiyle takip ettiği defile, izleyenlerden tam not aldı. Görkemli defilenin ardından kısa bir konuşma yapan ünlü modacının "Kimsenin hayat tarzına karıştığımız yok ama..." sözleriyse salonda kahkaha fırtınaları estirdi.

‘Benim ahlakım benim çizgilerim...’

“Benim ahlakım benim çizgilerim... Sonbahar – Kış 2013” adını verdiği kreasyonuyla bu yılki ilk defilesini İstanbul Fashion Week kapsamında Kuruçeşme Arena'da gerçekleştiren ünlü tasarımcı, merakla beklenen tasarımlarını görücüye çıkardı. Tasarımlarında, Osmanlı, Arap ve İç Anadolu Taşra belediye görevlisi çizgisini başarıyla harmanlayan Çelik'in çalışmaları büyük bir ilgiyle karşılanırken, en çok alkışı ise tasarımcının adıyla adeta özdeşleşen “Hüseyin Çelik sıkıcılığı kahverengisi”nin hakim olduğu sunucu kıyafetleri aldı.

Eleştirileri yanıtladı

Defilenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Çelik, koleksiyonun en nadide parçalarından biri olan "sunucu kıyafetleri"yle ilgili olarak "Bakın bugüne kadar sunucu arkadaşlarımız kıyafetlerini sadece ekranda giyebiliyordu. Şimdi biz bunu ortadan kaldırdık. Gördüğünüz gibi bu koleksiyondaki sunucu kıyafetlerini mevlütlerde, cenazelerde ve umre ziyaretlerinde de kullanmak mümkün. Üstelik malzemeden de kaçınmadık. Bizim bir tasarımımızda harcadığımız kumaştan, eski moda sunucu kıyafetlerinden 4 tane çıkıyor" derken, kreasyonundan duyduğu gurur da gözlerden kaçmadı.

Başarılı modacı, tasarımlarında hayatın içinden yola çıktığını vurgulayarak "Önceki çalışmalarımda olduğu gibi yine temel olarak benim ahlak anlayışımı ve dünya görüşümü yansıtan çizgilere ağırlık verdiğim bir koleksiyon oldu. Bence herkes böyle giyinse dünya çok şahane bir yer olur. Misal evde eşim de benim kreasyonlarımı giyer ve bu sayede inanılmaz mutlu bir yuvamız var" sözleriyle sevenlerine bir kez daha güven aşıladı. Bir gazetecinin "Hangi eşiniz?" sorusuna yanıt vermekten kaçınan ünlü modacı, insanlara belli moda kalıplarını dayattığı eleştirilerini ise bir kez daha net ifadelerle reddetti. "Arkadaşlar bu konudan artık ben çok sıkıldım. Duyan da kılık kıyafet, saç sakal kontrolü yapıyorum sanacak. Yapmayın böyle rica ederim..." diyen Çelik, kendisini dinlemekte olan iki basın mensubunun üst düğmelerini ilikleyip, bir diğerinin etek uçlarını düzelttikten sonra yakasını biraz açık bulduğu iki izleyiciyi de güvenlik görevlileri nezaretinde salondan uzaklaştırdı.

Ünlü tasarımcının zor anları...

Basın toplantısı sürdüğü sırada defiledeki mankenlerin yanına gelip elinden tutmasıyla beraber kendini bir anda podyumda bulan ünlü modacı, alkışlar arasında seyircileri selamlarken son olarak şunları söyledi:

“Yaa... Yaa ama... Arkadaşlar, bunu yapmak zorunda mıyız? Şimdi siz mankensiniz, yanınızda böyle küçük yeğeniniz gibi de durulmaz ki... Hay Allah...Neyse ama Muammer’den uzunum ben! Öyle yazın, değerli basın mensupları! Muammer’den uzun deyin!”