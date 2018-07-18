Podyumda bebeğini emzirerek yürüyen model, tartışma yarattı

ABD’de bir modelin beş aylık kızıyla birlikte podyuma çıkması tartışma yarattı. Mara Martin’in kızı Aria’yı emzirerek podyumda yürümesi sosyal medyada bazıları tarafından ‘ilham verici’, bazıları tarafından ‘şov’ olarak görüldü.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Martin, Sports Illustrated dergisinin Miami’de düzenlenen yıllık mayo defilesine kucağında bebeğiyle çıktı; podyumda bebeği emzirirken yürüdü. Bebeğin kulaklarına, gürültüden etkilenmemesi için kulaklık takılmıştı.

Martin sonradan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Her gün yaptığım bir şey için kızım ve kendimin göründüğü manşetlere çıktığıma inanamıyorum” dedi.

Martin’in Instagram hesabına çok sayıda kullanıcı “Çok ilham verici” ve “Cesur olup emzirmeyi normalleştirdiğiniz için teşekkür ederiz” gibi mesajlar yazdı.

Birçokları da Amerikalı modeli, dikkatleri üzerine çekip manşetlere çıkmak için bebeğini kullanmakla suçladı.