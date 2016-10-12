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Spor

Podolski'ye 3 yıl hapis istemi

Galatasaray'ın Alman yıldızı hakkında yaralamaya teşebbüs ve hakaretten iddianame hazırlandı

12 Ekim 2016 11:41

Ailesiyle birlikte gittiği restorandan çıkışta görüntü alan bir muhabire tekme attığı öne sürülen Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski'nin 3 yıla kadar hapsi istendi.

Podolski, 14 Aralık akşamı Etiler'de lüks bir restorana gitti. Eşi ve çocuğu ile buluşup yemek yiyen ünlü futbolcunun yanında Galatasaray Spor Kulübü'nde tercüman olarak çalışan Toygun Meriç de vardı. Yemek sonrası mekândan ayrılan Podolski, ailesinin fotoğraflarını çeken gazetecilere tepki gösterdi.

Sabah'ın haberine göre; görüntü alan gazetecilerle sözlü olarak tartışıp kameralarını iten ünlü futbolcu, bir gazeteciye de tekme attı. Gazeteci Ahmet Döğen darp edildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Podolski ve Meriç hakkında "Yaralamaya teşebbüs ve hakaret" suçları kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, Podolski'nin muhabirlere hakaret edip tekme sallayarak yaralamaya teşebbüs ettiği kaydedildi.

Tercüman Meriç'in de bir gazeteciye yumruk sallayarak yaralamaya teşebbüs ettiği anlatıldı. 3 yıla kadar hapsi istenen Podolski ile Meriç, önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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