Podolski'nin veda maçı belli oldu

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, 22 Mart 2017'de İngiltere ile oynanacak özel maçla birlikte milli takım kariyerini noktalayacak.



Lucas Podolski milli takımı bırakıyor. Alman futbolcunun milli forma ile yapacağı jübile maçı belli oldu.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 22 Mart 2017'de Dortmund'da İngiltere ile yapılacak özel maçta yıldız futbolcunun son kez milli formayı giyeceği belirtildi.

"Panzerler"in teknik direktörü Joachim Löw de Podolski'nin milli takıma veda edeceği tarihi 22 Mart 2017 olarak açıklamıştı.

Milli forma ile 48 gole imza atan Alman futbolcu, 2006 ve 2010 dünya kupalarında 3'üncülük, 2014'de de şampiyonluk elde etti. Podolski milli formayla EURO 2008'de ise final oynamıştı.