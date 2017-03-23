Podolski'den veda resitali

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Almanya Milli Takımı'ndaki jubile maçında İngiltere'ye karşı oynadı. Maçı 1-0 kazanan panzerlerin golü de Podolski'den geldi.



Podolski, İngiltere'ye karşı oynanan veda karşılaşmasını şahane bir golle de süsledi. Yıldız oyuncu, 69. dakikada ceza sahasının dışından sol ayağıyla sert bir şut çıkardı ve top doksandan ağlarla buluştu. Podolski, bu golün sevincini doyasıya yaşadı.



Podolski aynı zamanda Alman futbol tarihinin en golcü 3. oyuncusu konumunda. Başarılı oyuncunu Alman Milli Takımı forması altında 49 golü bulunuyor.



Mücadele 1-0 Almanya'nın üstünlüğü ile sona erdi. 84'te oyundan çıkan Podolski dakikalarca taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.