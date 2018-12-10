Podolski'den Galatasaray taraftarına mesaj

Japonya'nın Vissel Kobe takımında forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski, sosyal medya platformlarındaki hesaplarından İstanbul'da çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

Galatasaraylı taraftarların kendisine hala destek olduğunu aktaran Podolski, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türk ve Galatasaraylı tüm hayranlarıma teşekkür ederim. Sizin desteğiniz daima kusursuz ve inanılmaz. Hala bana gönderdiğiniz mesajları okuyorum. Sizin ülkenizde yaşamış, sizin tutkuyla gönül verdiğiniz takımda oynamış olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkürler. Sizi seviyorum."

Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında 2 sezon oynayan tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesaplarından sarı-kırmızılı ekibin maçları ve rakipleriyle ilgili sık sık paylaşımda bulunuyor.