Podolski: Kadıköy'e kazanmak için çıkacağız

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe maçına kazanmak için çıkacaklarını, ancak ana hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak Galatasaray'da yıldız futbolcu Lukas Podolski önemli açıklamalarda bulundu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının karşısına geçen Alman hücum oyuncusu şöyle konuştu:

'Hocanın vereceği karar'

"Bu sene çok alternatifli bir kadromuz var. Son maçta 10 numara gibi oynadım, milli takım ve Köln’de olduğu gibi. En önde veya onun biraz arkasında kendimi daha iyi hissediyorum. Yine de oynayacağım pozisyon hocanın vereceği bir karar."

'Antalya maçında atmosfer muhteşemdi'

"Taraftarlarımız sayesinde Antalya maçında muhteşem bir atmosfer vardı. Maçın gündüz saati olması da bunda etkiliydi. Taraftarlar bizim için her zaman önemli, umarım bundan sonra da bizi böyle desteklemeye devam ederler."

'Kendimi evimde hissediyorum'

"Köln’de Türk arkadaşlarım vardı, burada da var. ‘İyi ki de buraya gelmişim’ diyorum. Normal bir insanım. Benim için deniz kenarında yürümek, onlarla tavla oynamak normal bir şey. Kendimi burada evimde hissediyorum. İnsanlara sıcak ve yakın olan biriyim. Bunu haber olsun diye yapmıyorum."

'Ana hedef şampiyonluk'

"Fenerbahçe maçına Kadıköy'de kazanmak için çıkacağız. Beşiktaş maçı da böyleydi ama şampiyon olamazsanız bunların anlamı olmaz. Ana hedef şampiyonluk."

'Şu an %70-80 hazırım'

"Sistemli çalışarak iyi hale geldim. Ben zaten kaliteli oyuncuyum. Az gol pozisyonunda yüksek yüzdeyle goller bulurum. Antalyaspor maçında da bulduğum pozisyonları gole çevirdim. Şu an %70-80 hazırım diyebilirim."

'Avrupa'da olmalıyız'

"Gelecek sezon kesinlikle Avrupa'da olmalıyız. Ben çok gol atıp Avrupa'ya gidemezsek bunun bir önemi olmaz. Geçen seneki performansımı tekrarlamak isterim."