Podolski imzayı attı

Galatasaraylı Lukas Podolski 2 milyon 700 bin Euro bonservis bedeliyle serbest bırakılarak Japonya'nın Visel Kobbe takımına imzayı attı.

İki kulüp arasında 2 hafta sonra yeniden başlayan bonservis pazarlıkları Podolski'nin de araya girmesiyle kesinlik kazanmış ve Alman futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması kararlaştırılmıştı. Japon yöneticilerle yapılan pazarlıklar dün son halini aldı ve iki kulüp arasındaki resmi imzalar atıldı.

Galatasaray, Alman futbolcuyu sezon sonunda 2 milyon 700 bin euro bonservis bedeliyle serbest bırakmayı kabul ederken, Podolski'nin yeni bonus şartları da netleşti.

Sezon sonuna kadar Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek Podolski, Sarı-Kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde yıl içinde alacağı bonuslara ek olarak 200 bin euro daha hak etmiş olacak.