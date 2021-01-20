Podolski hakemleri eleştirdi ve Mesut Özil'i uyardı: Sürekli oyunu bölüyorlar, 90 dakikanın 60'ında futbol oynanıyor

Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen Mesut Özil hakkında konuşurken yıldız futbolcuyu Türkiye futbolu hakkında uyardı. Podolski, hakemleri eleştirerek "Hakemler sürekli oyunu bölüyor, bu yüzden futbol çok az oynanabiliyor. 90 dakika içinde sadece 60 dakika futbol oynanıyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, tüm Avrupa'da olduğu gibi Almanya'da da geniş yankı uyandırırken Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski, Mesut Özil transferini Bild'e değerlendirdi.

"Hakemler oyunu çok durduruyor"

Almanya Milli Takımı ve Arsenal'den eski takım arkadaşına, Türkiye'deki futbolla alakalı uyarıda bulunan Podolski, ''Türkiye'de maçlar biraz kaotik geçiyor. Birçok faul oluyor ve sürekli bu kararlar tartışılıyor. Hakemler sürekli oyunu bölüyor, bu yüzden futbol çok az oynanabiliyor. 90 dakika içinde sadece 60 dakika futbol oynanıyor" diye konuştu.

"Tekrar sevdiği işi yapacak"

Eski takımı Arsenal'i de eleştiren Alman futbolcu, ''Mesut'un Arsenal kariyerinin böyle bitmesi bir utanç. Onun oynamasına izin vermediler. Şimdi Mesut sevdiği işi tekrar yapacak ve futbol oynayacak" dedi.

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