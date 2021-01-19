Fatih Altaylı: Mesut Özil yerli ve milli değil, kimse kimseyi kandırmasın

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati'nde spor gündemini değerlendirdi. Mesut Özil transferine değinen Altaylı, "Mesut Özil yerli ve milli değil, kimse kimseyi kandırmasın" dedi.

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında spor gündemini değerlendirdi. Altaylı'nın Mesut Özil açıklamaları özetle şöyle:

Fatih Altaylı, Mesut Özil'in Alman bir futbolcu olduğunu, Türk vatandaşı olsa da asıl olarak Alman vatandaşı olduğunu söyledi. Mesut'un Alman Milli Takımı'nı tercih ettiğini belirten Altaylı, "Bu çocuk yerli ve milli değil. Kimse kimseyi kandırmasın" dedi.

Altaylı konuşmasının devamında da Özil'le ilgili şunları kaydetti:

"Geçen sene dedim bu lafı ben. Bu sene 'galiba gelecek' dedim, hava o yöndeydi. 'Bu çocuk gelmez' derken, şartlar. Ali Koç ne diyordu, 'Ben ayağımı yorganıma göre uzatmak zorundayım' diyordu. Şimdi bütün bunları dedikten sonra bu. Nasıl oldu da oldu. Medyaya baktığımda şunu görüyorum, Fenerbahçe mi transfer etti Mesut Özil'i, yoksa siyasi parti mi? Bakıyorum belediyeler, Cumhurbaşkanlığı sözcüleri falan... Fenerbahçeli arkadaşlara şunu söylemek isterim. Mesut Özil büyük transfer. Özil'in Fenerbahçe'ye geldiği şartlarla, Trabzonspor'a transfer olsaydı bugün Fenerbahçeliler ne diyor olurlardı? Net bir sual."

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