Podolski: Fenerbahçe'nin kimleri aldığı hiç önemli değil

Galatasaray'ın yeni transferi Lukas Podolski, sarı-kırmızılı kulübün büyüklüğünün ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesinin transferinde etkili olduğunu söyledi. Sadece Galatasaray'a adapte olduğunu dile getiren Podolski, "Fenerbahçe'nin kimleri aldığı, hangi transferleri yaptığı benim için hiç önemli değil. Ben sadece kendi takımıma ve takım arkadaşlarıma konsantre oluyorum. Burada neler yapabileceğime adapte oluyorum. Bizim takımla ilgili de kimlerin transfer edileceği ve kimlerin takımdan ayrılacağı kararlar ise hocamızın vereceği karardır" değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılılarda Alman yıldız Podolski, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kampın çok iyi geçtiğini dile getiren Poldolski, "Günler geçtikçe çok daha iyi olacağız. Takıma daha da adapte olacağım. İlk istediğim şey kendimi fit hissetmek. Bunun için çok çalışıyorum" diye konuştu.

Galatasaray'ın kendisine ilgisinin çok önceden başladığını vurgulayan Alman futbolcu, "Galatasaray'ın sadece 4-5 ay önce değil, birkaç yıl önce de ilgisi vardı. Ben bu yaz tatildeyken bu ilgi daha da arttı. Bazı şartları konuştuk. Bana bazı şartlar sundular. Bunları tartıştık ve bir orta yol bulduk. Bunun üzerine Galatasaray kariyerime başladım" ifadelerini kullandı.

Golcü futbolcu, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun kendisine karşı ilgisinin çok önemli olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Hocamız bana çok yakın davrandı ve benimle çok iyi ilgilendi. Bu da transferimde çok etkili oldu. Yönetimin ve taraftarın da çok büyük ilgisi vardı. Bunlar Galatasaray'a imzalamamda çok etkili oldu. Tabii ki İstanbul çok güzel bir şehir. Galatasaray'ın çok güzel bir stadı var. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamamız da transferimde etkiliydi. Bir de takımın içinde Almanca konuşan futbolcuların çok olması mükemmel bir şey."

'Sadece Galatasaray...'

Lukas Podolsi, Fenerbahçe'nin yaptığı yıldız transferlerinin kendisi için önemli olmadığını söyledi.

Sadece Galatasaray'a adapte olduğunu dile getiren Podolski, "Fenerbahçe'nin kimleri aldığı, hangi transferleri yaptığı benim için hiç önemli değil. Ben sadece kendi takımıma ve takım arkadaşlarıma konsantre oluyorum. Burada neler yapabileceğime adapte oluyorum. Bizim takımla ilgili de kimlerin transfer edileceği ve kimlerin takımdan ayrılacağı kararlar ise hocamızın vereceği karardır" değerlendirmesinde bulundu.

'Çayı seviyorum'

Podolski, Türk kültürünü yakından tanıdığını belirterek, çay içmeyi sevdiğini belirtti.

Türklerin yaşayışlarına alışkın olduğunu aktaran 31 yaşındaki golcü futbolcu, "Çay içmeyi seviyorum. İngiltere'de ve Almanya'da da çok fazla çay içiyordum. Ben Köln'de büyüdüm. Orada bir çok Türk arkadaşım vardı. Türk geleneklerini çok iyi biliyorum. Bunun bir avantaj olacağını düşünüyorum. Çünkü buradaki insanların yaşayışlarına alışkınım" dedi.