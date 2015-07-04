Podolski önce Galatasaray'a imza attı, sonra çay içti

Galatasaray'ın Arsenal'den transferi Lukas Podolski için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Sarı kırmızılı ekiple 3+1 yıl sözleşme yapan oyuncu, "Kariyerimde çok fazla kupa kazandım, bunun içinde dünya kupası da var. Benim kazandığım kupalar karakterimi hiç değiştirmedi, ben bu başarıları kazanmamış olsam da karakterim aynı şekilde kaldı" şeklinde konuştu. İmza töreninin ardından futbolcuya çay ikramı yapıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cüneyt Tanman'ın dün akşam Antalya'da son kez görüştüğü Lukas Podolski, bu sabah Tanman ile birlikte İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçek Havalimanı'nda çok sayıda taraftarın sevgi gösterileriyle karşılanan Alman futbolcu, daha sonra sağlık kontrolünden geçti. Medyanın ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği imza törenine, başkan Dursun Özbek ve Cüneyt Tanman da yer aldı.

3+1 yıllık sözleşme imzalandı

İmza töreninde bir konuşma yapan başkan Özbek, Podolski ile 3+1 yıllık sözleşme yapıldığını açıkladı. Özbek, "Podolski uzun zamandır takip ettiğimiz ve istediğimiz bir oyuncuydu" dedi. Başkan Özbek'in sözlerinin ardından Podolski, basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

"Geçtiğimiz senelerde de Galatasaray teklif yaptı. Fakat bu sene daha yoğun bir ilgi oldu. Ailem de buraya gelmemi istedi. Galatasaray beni çok istedi. Şampiyon takım. Bütün gücümü vereceğim. Galatasaray'ın şampiyonlar ligi'ne katılacak olması bu transferde benim için belirleyici rol olmadı. Ben bu transfere genel açıdan baktım. Taraftarların gösterdiği sevgi sonucunda kendimi burada çok huzurlu hissettim.

'Galatasaray'ı uzun zamandır takip ediyorum'

Tecrübeli oyuncu, "kariyerimde çok fazla kupalar kazandım, bunun içinde Dünya Kupası da var. Benim kazandığım kupalar karakterimi hiç değiştirmedi, ben bu başarıları kazanmamış olsam da karakterim aynı şekilde olacaktı. Futbolda her zaman aç olmalısınız. Bu sadece maçta değil antrenmanda da böyle olmalı Sneijder ile büyük bir oyuncuyla oynayacağım için ayrıca mutluyum. Bir dönem birlikte oynadığım Hamit Altıntop ve diğer takım arkadaşlarımla buluşacağım anı da heyecanla bekliyorum" dedi.

İmza sonrası çay

İmzaların atılmasının ardından oyuncuya çay ikram edildi.