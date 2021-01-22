Podolski'den "Mesut Özil" yorumu: Arsenal gibi üst düzey bir kulüpten Fenerbahçe'ye geçtiğinizde geriye doğru adım atmış oluyorsunuz

Bir dönem Galatasaray forması giyen Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, Fenerbahçe ile anlaşan Mesut Özil'in kariyerinde geri adım attığını söyledi.

Podolski, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in Türkiye'de oynamasında ötürü mutlu olduğunu belirterek, "Süper Lig'de taraftarları mutlu etmek için kulüp başkanları her zaman büyük oyuncuları getirmeye çalışıyor. Mesut, kalitesi ve imajı açısından Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak. Mesut, Türkiye'de maçların kaotik olabileceğini hemen fark edecektir. Burada duygular sahaya hükmeder. Çok fazla faul ve tartışma olur. Hakemler genelde oyunu durdurur, bu yüzden oyunun akıcılığı çok yavaştır. Bir maçta 60 dakikadan daha az süre top oyunda kalıyor." diye konuştu.

Podolski, Mesut Özil'in Arsenal gibi üst düzey bir kulüpten Fenerbahçe'ye transfer olması konusunda da, "Kendimizi kandırmak zorunda değiliz. Elbette Arsenal gibi üst düzey bir kulüpten Fenerbahçe'ye geçtiğinizde geriye doğru bir adım atmış oluyorsunuz. Maalesef Türkiye Ligi son yıllarda uluslararası arenada biraz kayıp yaşadı. Geçtiğimiz sezon Türk takımları, UEFA'da 10 yıldır elde ettiği puandan daha az puan aldı. Avusturya ve Ukrayna gibi ülkeler Türkiye'yi geride bıraktı." ifadelerini kullandı.