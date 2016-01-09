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Spor
Deutsche Welle

Podolski "yalan haberlerden" şikayetçi

Galatarasaylı futbolcu Lukas Podolski sakatlığıyla ilgili çıkan haberlerin çarpıtıldığını ileri sürdü. Ünlü oyuncu Twitter'da "Bazı Türk gazeteleri yalan haber veriyor" diye yazdı.

09 Ocak 2016 13:46


Kayserispor maçının 52'inci dakikasında sakatlanarak oyun dışı kalan Podolski tedavisi için Almanya'da bulunuyor.

Ancak Türkiye'de bazı medya organlarında "Dubai'de tedavi gördüğü" yönünde haberler çıktığını belirten ünlü oyuncu, Sport Bild gazetesine verdiği demeçte, hakkındaki asılsız haberlerin kendisini öfkelendirdiğini söyledi.

Podolski, "Rahatsızlığımla ilgili saçma haberler yazılıyor. İlgisi olmayan teşhislerden söz ediliyor" dedi.

Bazı gazete yorumlarında da tedavi için Türkiye'yi tercih etmemesinin eleştirildiğini kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, Almanya'daki doktor ve fizyoterapistleriyle uzun yıllardır birlikte çalıştığını ve aralarında bir güvenin oluştuğunu söyledi.

Podolski'nin ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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GalatarasaylıLukas PodolskiTwitterTürkPodolskiAlmanyaTürkiyeSport BildDeutsche Welle Türkçe dpa/Reuters TY/BS

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