Podolski "yalan haberlerden" şikayetçi



Kayserispor maçının 52'inci dakikasında sakatlanarak oyun dışı kalan Podolski tedavisi için Almanya'da bulunuyor.

Ancak Türkiye'de bazı medya organlarında "Dubai'de tedavi gördüğü" yönünde haberler çıktığını belirten ünlü oyuncu, Sport Bild gazetesine verdiği demeçte, hakkındaki asılsız haberlerin kendisini öfkelendirdiğini söyledi.

Podolski, "Rahatsızlığımla ilgili saçma haberler yazılıyor. İlgisi olmayan teşhislerden söz ediliyor" dedi.

Bazı gazete yorumlarında da tedavi için Türkiye'yi tercih etmemesinin eleştirildiğini kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, Almanya'daki doktor ve fizyoterapistleriyle uzun yıllardır birlikte çalıştığını ve aralarında bir güvenin oluştuğunu söyledi.

Podolski'nin ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi sürüyor.