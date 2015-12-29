Podemos hayır dedi



Podemos (Başarabiliriz) hareketinin lideri Pablo Iglesias, muhafazakâr Halk Partisi (PP) Genel Başkanı Mariano Rajoy ile iki saat boyunca görüştü.

Halen görev başındaki Başbakan Rajoy ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Iglesias, PP tarafından kurulacak bir azınlık hükümetine destek vermeyeceklerini söyledi.

PSOE'ye çağrı

Sosyal demokrat çizgideki Sosyalist İşçi Partisi'ne (PSOE) çağrıda bulunan Iglesias, "Bizimle birlikte bir sol koalisyon hükümeti kurmak istiyorlarsa tiyatroya son versinler" dedi.

Iglesias, PSOE, PP ve liberal Ciudadanos (Vatandaşlar) hareketinin Podemos'a karşı üçlü ittifak kurmaya çalışmakla itham etti. PSOE yönetimi PP ile bir koalisyona sıcak bakmadığını duyurmuş, PSOE Genel Başkan Yardımcısı Cesar Luena, "Rajoy ve PP'ye karşı oy kullanacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Podemos'tan sosyal yasa tasarısı

Podemos lideri, zor durumda kalan vatandaşlara acil yardımı öngören bir yasa tasarısı hazırlandığını açıkladı. Iglesias, "Vatandaşların elektriğinin kesilmesi önlenmeli. Aileler sokağa atılmamalı. Emekliler ilaçlarını ödeyebilmeli" dedi.

İspanya'da 20 Aralık'ta yapılan genel seçimler, muhafazakâr Halk Partisi'nin (PP) mecliste mutlak çoğunluğu yitirmesi ile sonuçlandı. PSOE oy kaybına uğrarken, Podemos hareketi sandıktan üçüncü parti olarak çıkmayı başardı. Ciudadanos, İspanya meclisine dördüncü parti olarak girmeye hak kazandı.

Podemos en güçlü üçüncü parti

Rajoy liderliğindeki PP, oyların yüzde 28,7'sini toplayarak 1993'ten bu yana en kötü seçim sonucunu elde etti. Podemos ise yüzde 20,6 oy oranıyla mecliste 69 sandalye elde etti.