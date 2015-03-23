Podemos Endülüs'te üçüncü oldu



İspanya'nın 17 özerk topluluğundan biri olan Endülüs'te bölge parlamentosu seçimlerini İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) kazandı. PSOE 109 sandalyeli mecliste 49 milletvekili çıkararak 2012'de elde ettiği sandalye sayısını korudu. Bu sonuçlara göre özerk yönetimin başbakanı Susana Diaz, ya koalisyon ya da bir azınlık hükümeti kurarak görevini sürdürecek.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un muhafazakar Halk Partisi (PP) ise açık bir yenilgi aldı. Mecliste 50 sandalyeye sahip olan PP'nin vekil sayısı 33'e düştü.

Yunanistan'daki Syriza’nın kardeş partisi olan Podemos ise ilk kez girdiği mecliste 15 vekil kazandı. Podemos'un seçimlerde başarılı olması bekleniyordu ancak bu başarının daha büyük olacağı tahmin edilmişti.

Endülüs özerk bölgesinde PSOE ile koalisyonda blunan Birleşik Sol (IU) ise seçimlerde hezimete uğradı. 12 vekili olan parti sadece 5 milletvekili çıkartabildi.

Endülüs'teki bölgesel seçimler sonbaharda yapılması beklenen genel seçim öncesinde siyasi tabloyu göstermesi bakımından önem taşıyor. İspanya'da ayrıca mayıs ayında belediye seçimleri, eylül ayında da Katalonya'da bölgesel seçimler yapılacak.