T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Podemos Endülüs'te üçüncü oldu

İspanya’da sol parti Podemos, Endülüs’teki bölge seçimlerinden üçüncü parti çıktı. Podemos böylece ilk kez bir bölgesel parlamentoya girmeyi başarmış oldu.

23 Mart 2015 10:40


İspanya'nın 17 özerk topluluğundan biri olan Endülüs'te bölge parlamentosu seçimlerini İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) kazandı. PSOE 109 sandalyeli mecliste 49 milletvekili çıkararak 2012'de elde ettiği sandalye sayısını korudu. Bu sonuçlara göre özerk yönetimin başbakanı Susana Diaz, ya koalisyon ya da bir azınlık hükümeti kurarak görevini sürdürecek.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un muhafazakar Halk Partisi (PP) ise açık bir yenilgi aldı. Mecliste 50 sandalyeye sahip olan PP'nin vekil sayısı 33'e düştü.

Yunanistan'daki Syriza’nın kardeş partisi olan Podemos ise ilk kez girdiği mecliste 15 vekil kazandı. Podemos'un seçimlerde başarılı olması bekleniyordu ancak bu başarının daha büyük olacağı tahmin edilmişti.

Endülüs özerk bölgesinde PSOE ile koalisyonda blunan Birleşik Sol (IU) ise seçimlerde hezimete uğradı. 12 vekili olan parti sadece 5 milletvekili çıkartabildi.

Endülüs'teki bölgesel seçimler sonbaharda yapılması beklenen genel seçim öncesinde siyasi tabloyu göstermesi bakımından önem taşıyor. İspanya'da ayrıca mayıs ayında belediye seçimleri, eylül ayında da Katalonya'da bölgesel seçimler yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Podemos EndülüsEndülüsSosyalistPartisiSusana DiazBaşbakanı Mariano RajoyHalk PartisiSyrizaPodemosPSOEBirleşik SolKatalonyaWelle Türkçe AFP DPA Reuters

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24