Pochettino, PSG'nin başına geçmeye hazırlanıyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Thomas Tuchel ile yollarını ayırdıktan sonra takımın eski oyuncularından Mauricio Pochettino'yu yeni teknik direktör olarak göreve getirmeye hazırlanıyor.

Kasım 2019'da Tottenham'dan ayrılan Arjantinli teknik direktörün ismi birçok takımla geçse de Tuchel sonrası PSG'nin yeni hocası olacağı belirtiliyor.

RMC Sport'tan Mohamed Bouhafsi'nin haberine göre futbolculuk kariyerinde PSG forması giyen Pochettino, Fransız ekibinde teknik direktör olarak görev almak istemekteydi. Kulüpte de özellikle başkan Nasser Al Khelaifi'nin Pochettino'yu takımın başına getirme kararı aldığı aktarılmakta.

Mauricio Pochettino, futbolculuk döneminde 2001-03 yılları arasında PSG forması giymişti.