Pochettino, Bayern Münih maçı öncesinde konuştu: Bizim için asıl meydan okuma, belki de dünyanın en iyisini yenmek

Paris Saint Germain (PSG) Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaşacakları Bayern Münih mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, geçtiğimiz yıl Bayern Münih ile PSG arasında oynanan ve Münih’in galibiyetiyle sonuçlanan final maçını düşünmediklerini belirtti.

Thomas Tuchel’in takımdan ayrılmasının ardından ocak ayında PSG’nin başına geçen Pochettino, Bayern Münih ile bu akşam saat 22:00’de oynanacak çeyrek final ilk maçı öncesi şöyle konuştu:

"Final maçı bizim için bir ölçüt değil. Geçen yıl burada biz yoktuk, sadece seyirciydik. Ayrıca eşleşme iki maç üzerinden oynanacak, yani şartlar farklı. Sporda hesaplaşma var ama bizim için asıl meydan okuma; böylesine güçlü bir takımı, belki de dünyanın en iyisini yenmek. Bu bir motivasyon kaynağı."

Zorlu maç öncesi PSG’de Icardi sakatlığı sebebiyle, Verratti ve Florenzi ise Koronavirüs testleri pozitif çıktığı için forma giyemeyecek. Bayern Münih’te ise takımın yıldız ismi Lewandowski’nin sakatlığı sürerken, Gnabry de Koronavirüs testi pozitif çıktığı için maçta oynayamayacak.

Bu durumla ilgili de görüş belirten Pochettino, "Bayern’in gücü takım olmasında yatıyor. Şampiyonlar Ligi’ni ve Kulüpler Dünya Kupası’nı kazandığınızda bunun sebebi sadece sahada performans gösteren 11 oyuncu değil, çok iyi bir oyuncu grubunuz olmasıdır" diye konuştu.