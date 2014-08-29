PMD: TBMM Basın locası siyasetçi alkışlama yeri değildir

Türk Medya Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Özdemir'in TBMM'de 28 Ağustos 2014 tarihinde 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni öncesinde CHP'lileri yuhalaması ve Erdoğan'ı alkışlamasını eleştiren Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Yönetimi, "TBMM Basın locası siyasetçi alkışlama yeri değildir" açıklamasındu bulundu.



'Gazeteci parti üyesi, sözcüsü gibi davranmamalı'



PMD Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle: “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından hazırlanan Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin “Özdeşleşme” maddesi şöyle der:

“Gazeteci, uzmanlık alanı ne olursa olsun öncelikle gazetecidir. Polis muhabiri, polis veya sözcüsü, spor muhabiri kulüp yöneticisi veya sözcüsü, herhangi bir partiden sorumlu muhabir, onun üyesi veya sözcüsü gibi davranmamalı ve bu yönde, yayın yapmamalıdır.”

TBMM Basın Locası, 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreninde, bu kuralı temelden ihlal eden; evrensel ve ulusal tüm etik kuralları çiğneyen bir davranışa ilk kez tanıklık etti.



Türk Medya Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Özdemir’in tören sırasında TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile tartışan ve Meclis İçtüzüğünü fırlatarak Genel Kurul salonunu terk eden CHP'lileri ayağa kalkıp, "Saygısızlar" diye bağırarak, yuhaladığı görülmüştür. Aynı kişi, İstanbul’dan gelen ve basın locasının yabancısı olan bazı “gazeteciler” ile birlikte, yeminin ardından ayağa kalkarak uzun uzun alkışlamışlardır. Bu olaya basın locasında yüzlerce gazeteci tanıklık etmiştir.

Bu kişiler, derneğimizin deneyimli üyeleri tarafından basın meslek ilkeleri ve TBMM İçtüzüğü anımsatılarak uyarılmışlardır. Gazetecilerin uyarısı ve tepkisine rağmen yine aynı kişiler, “vatandaşız” diyerek aynı davranışlarını sürdürmüşlerdir.

TBMM İçtüzüğü ve TBMM’de Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapan parlamento muhabirleri; genel kurul faaliyetlerini sokaktaki insan adına izlemek ve gelişmeleri partiler arasında ayırım gözetmeden tarafsız biçimde aktarmakla yükümlüdür.

'Bugüne dek basın locasında alkışlamak ya da yuhalamak tepkisine tanık olunmadı'

Parlamento Muhabirleri Derneği(PMD), kurulduğu 1964 yılından bugüne tam 50 yıldır, mesleğin evrensel ve etik ilkeler doğrultusunda, kamusal sorumluluk bilinci ile TBMM çatısı altında görev yapmaktadır. PMD üyeleri ayrıca 1970’li yıllardan bu yana TBMM Basın Locasında Cumhurbaşkanlığı yemin törenlerinin tamamına tanıklık etmiştir. Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül’ün ant içme törenlerini izleyen PMD üyeleri, bugüne kadar basın locasında herhangi bir gazetecinin “alkış” ya da “yuhalama” tepkisine asla tanık olmamışlardır.

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenini, sayıları 300’ü bulan yerli ve yabancı gazete, televizyon, ajansların parlamento muhabirleri, Ankara temsilcileri, Genel Yayın Yönetmenleri ve yazarları meslek ilkeleri ve İçtüzük kuralları çerçevesinde izlemiş ve kamuoyuna yaşananları aktarmışlardır.

TBMM Basın locasında dün meslek ilkeleri ve etik kuralları adına maalesef “yakışıksız” ve meslek adına üzücü olaylara sahne olmuştur. TBMM Basın locası, gazeteci kimliği altında siyasi görüşlerini ortaya çıkaran davranışların sergilendiği ya da herhangi bir sempatizan gibi siyasetçilerin “alkışlanacağı” ya da “yuhalanacağı” sıradan bir yer değildir.

'Alkışlamak ya da yuhalamak isteyenlerin yeri basın locası değildir'

Siyasetçi “alkışlamak” ya da “yuhalamak” isteyenlerin yeri basın locası değil siyasi parti platformlarıdır. O platformlarda olmak isteyenler de “gazeteci” kimliklerini bir kenara bırakarak, tercihlerini yapmalıdırlar.

Gazeteciler sadece TBMM Basın locasında değil, mesleğin gerektirdiği her alanda “kamusal görev” yaptığını asla unutmamalı ve herhangi bir partinin üyesiymiş gibi davranmamalıdır.

PMD olarak, evrensel meslek etiğini hiçe sayanları kınıyor, tüm üyelerimizi ve meslektaşlarımızı, gerçek gazeteciliğe sahip çıkmaya ve bu tür anlayışlara karşı tıpkı, dün üyelerimizin yaptığı gibi tavır almaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla.

PMD YÖNETİM KURULU"

Cengiz Özdemir alkışladığını kabul etmiş, yuhaladığını reddetmişti

Cengiz Özdemir, T24'e dün yaptığı açıklamada, basın locasında gazeteci olmayan kişilerin kendisini uyardığını belirterek, şunları söylemişti, "Ben halkın seçtiği Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı alkışladım. TBMM Basın Locası'ndaki aktif olmayan gazeteciler beni uyardılar. Ben de, orada seçilenin bir Cumhurbaşkanı olduğunu, her kim seçilirse alkışlayacağımı söyledim".