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Dünya

İşte Plüton'a en yakın görüntü; 'Dünya'ya bir aşk notu'

'Cüce gezegen, New Horizons aracılığıyla dünyaya bir aşk notu gönderdi'

14 Temmuz 2015 18:31

Plüton gezegeninin yüzeyine şu ana kadarki en yakın uçuşunu yapan NASA'nın uzay aracı New Horizons'tan (Yeni Ufuklar) ilk fotoğraf geldi. NASA'nın Instagram hesabından yayınladığı görüntünün en dikkat çekici özelliği, 'cüce gezegen'in üzerindeki kalp şekli.

Hürriyet'te yer alan habere göre, uzay aracı New Horizons, Türkiye saatiyle 14:49'da 'cüce gezegen' Plüton'a en yakın uçuşu gerçekleştirdi. NASA, "görkemli Plüton'dan önizleme" başlığıyla paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

Cüce gezegen, 9 yıldır 3 milyar mil yol kat eden New Horizons uzay aracımız aracılığıyla dünyaya bir aşk notu gönderdi. Bu fotoğraf, bugün yapılacak en yakın uçuştan önce alınan son ve en detaylı görüntü.

NASA'nın paylaşımı şöyle: 

New Horizons, güneş sistemindeki yolculuğuna 19 Ocak 2006'da Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden saatte 58 bin 536 kilometre hızla ilerleyerek başlamıştı.

Mars ve Jüpiter'i geçen New Horizons Plüton'a 12 bin kilometre yaklaşacak. 9 yıllık misyonun sonuna gelen New Horizons, 1930 yılındaki keşfinden bu yana gizemini koruyan Plüton ile ilgili bugüne kadarki en detaylı görüntülerini geçecek.

Plüton'un daha önceki görüntülerini Hubble Uzay Teleskobu çekmişti.

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