Pluton gezegenine ismini veren Venetia Phair öldü

Pluton keşfedildiğinde gezegene ismini veren Venetia Phair 90 yaşında öldü.



Ailesinden yapılan açıklamada, gezegene isim verdiğinde 11 yaşında olan Phair'in, Epsom'daki evinde 30 Nisanda hayata veda ettiği, cenaze töreninin yarın yapılacağı belirtildi ancak ölüm nedeninden söz edilmedi.



O zamanki soyadı Burney olan Phair, bu yıl başında yayımlanan kısa bir belgeselde, gezegene isim verişini şöyle anlatmıştı:



"Dedem her zamanki gibi The Times gazetesini açtı ve yeni bir gezegen keşfedildiği haberini okudu. Gezegene ne isim verileceğini merak ediyordu. Hepimiz merak ediyorduk. Ben, (Neden Pluton olmasın?) dedim. Ve her şey böyle başladı."



Phair, Oxford üniversitesine bağlı bir kütüphaneden emekli olan dedesi Falconer Madan'ın bu teklifi, aynı üniversitede astronomi profesörü olan ve o gün Kraliyet Astronomi Derneğinin toplantısına katılacak olan arkadaşı Herbert Hall Turner'a ilettiğini anlatmıştı.



Phair, Turner'ın bu teklifi keşfi yapan Clyde W. Tombaugh'a ilettiği, 1 Mayıs 1930'de isim kamuoyuna açıklandığında dedesinin kendisini bir hediyeyle ödüllendirdiğini söylemişti.



Daha öğrenciyken astronomi ve mitolojyle ilgilenen Phair'in Yunan yeraltı tanrısı Hades'in Roma dönemindeki muadili Pluton'u bildiği belirtildi.



Pluton, Uluslararası Astronomi Birliğinin 2006'daki kararıyla gezegen statüsünden çıkarılmıştı.