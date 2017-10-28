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Spor

Pliskova'dan veda; ilk finalist Wozniacki

Wozniacki, finalde Venus Williams-Caroline Garcia maçının galibiyle karşılaşacak

28 Ekim 2017 17:30

WTA Finalleri yarı final mücadelesinde Çekyalı Karolina Pliskova'yı 2-0 mağlup eden Danimarkalı Caroline Wozniacki, final biletini alan ilk tenisçi oldu.

Pliskova'yı 7-6 ve 6-3'leset vermeden mağlup eden Danimarkalı tenisçi, WTA Finalleri'nde adını finale yazdırdı.

Eurosport'ta yer alan habere göre iki tenisçi arasında rus ruletine dönen açılış setinde, 6 kez set puanı şansından yararlanamayan dünya 3 numarası Pliskova'ya 11-9'luk tie-break sonucuyla üstünlük kuran Wozniacki, karşılıklı servislerin kırıldığı ikinci seti de 6-3 kazanarak 1 saat 59 dakika sonunda maça nokta koydu.

Dünya 6 numarası Wozniacki, turnuvanın finalinde Venus Williams-Caroline Garcia maçının galibiyle karşılaşacak.

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