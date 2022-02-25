Plaza çalışanının dramı: 'Ofis Boy' Maskkara Tiyatro'da

Şenay Tanrıvermiş’in yazıp yönettiği ödüllü oyun “Ofis Boy” yarın (26 Şubat) Su Gösteri Sanatları Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Sadık ve Devran karakterleri etrafında şekillenen oyun, beyaz yaka olarak adlandırılan eğitimli sınıfın köleleşmesini post-yapısal bir dille anlatıyor.

Oyun, büyük şirketlerin büyük eziyetlerine hizmet etmeyi şans sayan, hayatlarının her anını şirket değerleriyle ifade eden yaşamların aslında bir yaşam olmadığı gerçeğine dikkat çekiyor. Ayrıca yeni düzenin yeni kölelik sistemini, sebepleri ve sonuçlarıyla bozulan dil aracılığıyla anlatıyor.

Ödüllü oyun "Ofis Boy" Prof. Dr. Özdemir Nutku-OYÇED Oyun Yazma Yarışması'nda dereceye girdi ve 196 oyunun içerisinde "En İyi Üçüncü Oyun" olarak seçildi.