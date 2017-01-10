PlayStation VR, Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

Sony’nin büyük sabırsızlıkla beklenen sanal gerçeklik sistemi PlayStation VR (PS VR), 24 Ocak’ta, 1.699 TL’lik tavsiye edilen fiyatıyla satışa sunulacak.

Sony Center, Teknosa, Vatan, MediaMarkt, OverGame ve D&R mağazalarında satılacak olan platform ile birlikte Sanal Gerçekliği oyuncularla buluşturacak birçok oyun da raflarda yerini alacak.

PlayStation VR ile aynı mağazalarda satışa sunulacak PS VR uyumlu oyunlardan UntilDawn: Rush Of Blood, Hustle Kings VR ve SuperStardust Ultra VR 79 TL, VR Worlds ve Driveclub VR 149 TL, Battlezone, Eve Valkyrie, Robinson: TheJourney ve RIGS ise 229 TL tavsiye edilen satış fiyatlarıyla oyunseverlerle buluşacak.

Platform, oyuncuları oyunun dünyasına taşıyor

Milliyet'te yer alan habere göre PS VR, PlayStation 4 (PS4) sistemi için oyun deneyimini bir üst düzeye taşıyor. Platform, oyuncuları oyunun dünyasına taşıyor ve kullanıcılarını yepyeni deneyimler sunan içeriklerle buluşturuyor. PS VR, oyuncuların oyunun sanal dünyasının içinde fiziksel olarak var olduklarını hissetmesini sağlıyor. PS VR, oyun severlerin oyun oynarken yaşadıkları hisleri en üst düzeye çıkartmak ve bambaşka bir dünyaya taşındıklarına inanmalarını sağlamak için, 360 derece baş takibi, geniş görüş alanı, yüksek yenileme oranları ve SIE’nin kendi çift kulaklı 3D ses teknolojisi gibi en son teknolojilerden yararlanıyor. Oyun severler, PlayStation Move Hareket Kontrol Cihazı, DUALSHOCK 4 Kablosuz Kontrol Cihazı ve yakında gelecek olan PS VR Aim Controller gibi aksesuarları kullanarak sanal ortamlarda keşfe çıkabiliyor ve adeta oyunun dünyasının içindeymişçesine sezgisel olarak karakterlerle etkileşim içinde olabiliyorlar.

