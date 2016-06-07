PlayStation Neo görücüye çıkıyor

Merakla beklenen PlayStation serisinin sonuncusu PlayStation Neo'nun tanıtımı 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.



Son dönemlerde iyice artan PS Neo söylentileri dolaşan birçok düşüncelere göre bu yenilenmiş konsol E3'te gelebileceği söylenmişti. Şimdi ise PlayStation E3'teki lansman saati belli oldu.

PlayStation 4'ün çıkışının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen oyun sektöründe olan hızlı yükselişe yetişemediği noktalar olmaya başladı. Bazı oyunlarda garip fps düşüşleri yaşanırken özellikle yüksek sistem gereksinimleri isteyen sanal gerçeklik konusunda yetersiz kalabilecek PlayStation 4 için bir güncelleme bazında PlayStation 4.5, PlayStation 4K ya da PlayStation Neo adında yeni bir konsol tanıtabileceği söylentileri çıkmıştı.

E3 fuarında açıklanacak

Etkinlik ile ilgili detaylar bilinmiyor olsa da PS Neo'nun gelebileceği tarih netleşmiş oldu. 13-14-15 ve 16 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleşecek PS etkinlikleri arasında ana basın konferansı ise 13 Haziran 2016 Pazartesi 17.30 'da gerçekleşecek. Ancak bu tarih Türkiye saatine göre 14 Haziran sabahı 03.30'a denk gelecek.

PlayStation 4.5 Neo özellikleri

PlayStation 4.5 Neo'nun 8 çekirdekli 2.1 GHz hızında çalışan Jaguar işlemci ile gelmesi bekleniyor. PlayStation 4 işlemcisinden frekans açısından hızlı olan yeni işlemci daha akıcı bir deneyim sunacak.

Oyunlarda büyük önem taşıyan grafik biriminde ise tercih yine AMD'den yana. PlayStation 4.5 Neo'da geliştirilmiş AMD GCN yer alacak ve bu GPU 911 MHz hızında çalışacak.

RAM bölümünde ise yine PS4'teki gibi 8 GB GDDR5 kullanılacak ancak okuma hızı 218 GB/s olacak.

4K oyun deneyimi sunması beklenen PlayStation 4.5 Neo'un, geriye dönük uyumu olup olmayacağı bilinmiyor.

PlayStation 4.5 Neo fiyatı hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak tahminlere göre PS4'ün fiyatında bir indirim olur ve PS4.5 Neo da PS4 fiyatına yakın bir seviyede satışa sunulacak.