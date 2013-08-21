Playstation 4’ün çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!

Sony ve Microsoft arasında yıllardır yaşanan konsol rekabeti, hiç hız kesmeyecek gibi görünüyor. Microsoft'un son konsolu Xbox One'a karşılık Sony Playstation 4'ü önümüzdeki kasımda piyasaya sürecek.

2014'te gelmesi beklenen konsolun daha erken satışa sunulması, oyunseverleri heyecanlandırdı. Oyunseverlere Kasım ayında sunulacak olan PS 4, ABD'de 399 dolardan, Avrupa'da ise 399 Euro ve 349 sterlin'den satılacak.

Sony Computer Entertainment America CEO’su Jack Tretton, fiyatın açıklanmasının ardından USA Today’e yaptığı açıklamada, “Tüketicilerin karar vermeleri için yapbozun son parçalarını da bir araya getirdiğimiz için memnunuz” dedi.

Oyunlar hazır bile

Sony’nin konsolu, 15 hazır oyunla beraber sunulacak, yıl sonuna kadar toplamda 33 oyun da dijital olarak da indirilebilecek. Konsol sunulduğunda hazır olacak oyunların listesi ise şöyle:

-NBA 2K14 (2K)

-Call of Duty: Ghosts (Activision)

-Skylanders Swap Force (Activision)

-Need for Speed: Rivals (Electronic Arts)

-Battlefield 4 (Electronic Arts)

-Madden 25 (Electronic Arts)

-FIFA 14 (Electronic Arts)

-NBA Live 14 (Electronic Arts)

-Killzone: Shadow Fall (Sony)

-#DRIVECLUB (Sony)

-Knack (Sony)

-Assassins Creed IV Black Flag (Ubisoft)

-Watch Dogs (Ubisoft)

-Just Dance 2014 (Ubisoft)

-LEGO Marvel Superheroes (Warner Bros. Interactive)

Tretton, açıklamasında oyunseverlere müjde vererek, ‘sonbabarda 30 oyunun raflarda hazır olacağını, 180 oyunun da geliştirilme aşamasında olduğunu’ belirtti.

Teknik özellikler

Ağırlıklı olarak siyah tonlarının kullanıldığı konsolun ebatları 275 x 53 x 305mm olarak belirlendi. Konsolda 8 Jaguar çekirdeğine sahip AMD işlemci ve 1.84TFLOPS işlem gücüne sahip yeni nesil Radeon grafik birimi yer alacak. 8GB GDDR5 bellek, 2 USB 3.0 girişi, HDMI ve optik çıkış, 1 AUX girişi bulunan cihaz 500GB HDD’ye sahip.