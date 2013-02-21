PlayStation 4 'yarı yarıya' görücüye çıktı

Japon elektronik devi Sony, dün yeni nesil oyun konsolu PlayStation 4’ü tanıttı. PS3’ün uzun zamandan beri beklenen yeni versionu, sonbaharda piyasaya sürülecek.

Japon elektronik devi, merakla beklenen yeni oyun konsolunu New York'ta düzenlenen etkinlikte tanıttı.

Sony, ABD’nin New York kentinde alışılmışın dışında bir etkinlik düzenledi. Şirket, beklendiği gibi rakibi Xbox’tan önce yeni oyun konsolunu tanıttı. Ancak ne PS4’ün fiyatı açıklandı ne de konsolun neye benzediği gösterildi.

Sony PlayStation 4 projesinin mimarı Mark Cerny, yaptığı sunumda sadece yeni ‘DualShock 4 kontrol cihazını’ gözler önüne serdi. Stereo kameraya sahip olan cihazın, Microsoft Kinect kontol cihazına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Sony’nin etkinliğinde sunulan tek cihaz olan DualShock 4, aynı zamanda hareket sensörü, ön tarafında dokunmatik fare ve oyuncuları kolayca tanımlamasını sağlayan bir panele sahip. Kontrol cihazında ayrıca, oyucuların arkadaşlarıyla video paylaşımı yapabilmesini sağlayan ‘Share’ butonu bulunuyor.

Sony, PlasyStation 4’ün en son teknoloji PC’lerde olduğu gibi gelişmiş grafik işlemcisi kullanacağını, aynı zamanda sosyal içeklerin entegre edildiğini belirtti. Yeni konsolda yer alacak ‘Remote Play’ özelliğinin, çok amaçlı oyun konsolu PlayStation Vita mobil cihazıyla etkileşim kuracağına dair sinyal verildi.



Büyük ortaklar boy gösterdi



Sony, New York’taki gecede oyun partnerleriyle sunacağı hizmetleri de açıkladı. Streaming oyun hizmeti sunan Gaikai ile ilişkisini güçlendiren Sony, oyunculara PlayStation Store üzerinde anında oyun demene, oyunları gerçek zamanlı olarak yayımlama, oyuncuların arkadaşlarına oyunlarını izletme veya oyuna dahil etme imkanı sunacak.

Mark Cerny, yaptığı sunumda, ‘yeni konsolun video oyunlarında bir devrim olduğunu’ ifade etti. Cerny, “Oyun platformuyla oyun keyfi arasına hiçbir şeyin girmeyeceği konusunda emin olduğumuz bir iş yaptık” dedi.

Sony gecesinde, birbirinden büyük oyun partnerleri de boy gösterdi. Halo’nun yaratıcısı Bungie, World of Warcraft’ın yaratıcısı Blizzard ve Final Fantasy’nin yapımcısı Square Enix, video oyun dünyasındaki yeni gelişmer hakkında açıklamalar yaptı.

Bungie, online aksiyon oyunu ‘Destiny’nin PS4’te yer alacağını açıklarken, Blizzard, Diablo III’ün ARPG (aksiyon rol yapma oyunu) olarak PS4’te yer alacağını açıkladı. Square Enix, yeni Final Fantasy’nin de PS4’te bulunacağını belirtti.



Oyun konsolları dirilmek istiyor



Sony, ilk oyun konsolları PS1 ve PS2 ile dünya genelinde 155 milyondan fazla satış yaptı. PS3 ise, Microsoft’ın Xbox ve Nintendo’nun Wii konsollarının getirdiği rekabetle aynı başarıyı yakalayamasa da, tüketicilerin ilgisini kaybetmedi.

PS3, Xbox 360 ile rekabete girerken, Nintendon, Kasım 2012’de Wii U konsolunu tablet benzeri GamePad kontrol cihazı ile sundu. Konsol, geride kalan süre içinde 3 milyon sattı.

USAToday’in verdiği bilgiye göre, konsol sektörü 2012’de yüzde 22’i geriledi. Bunun en büyük nedenlerinden biri, Xbox 360’ın sekiz, PS3 ve Nintendo Wii’nin de altı yıldır piyasada bulunması olarak gösterildi.

Video oyunu piyasasında araştırma şirketi olan Electronic Entertainment Design and Research analisti Jesse Divnich, “Yıllardan beri oyunseverler yenilik ve yeni teknoloji için bekliyor... Sony, PS4 ile şu an doğru yolda ilerliyor” dedi.