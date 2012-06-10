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Bilim / Teknoloji

PlayStation 3D Monitör Türkiye’de satışa sunuldu

SimulView teknolojisi 3D görüntüyü her birini oyunculardan birinin görebileceği iki ayrı 2D görüntüye ayırıyor

10 Haziran 2012 22:04

Sony‘nin oyuncular tarafından merakla beklenen PlayStation sertifikalı 3D monitörü Türkiye’de satışa sunuldu. 

24 inç boyutunda olan 3D destekli monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunmasının haricinde tasarım özellikleri ve aynı anda aynı anda iki oyuncunun farklı görüntüler görmesini sağlayan SimulView teknolojisiyle de göze çarpıyor.
 
SimulView teknolojisi  3D görüntüyü her birini oyunculardan birinin görebileceği iki ayrı 2D görüntüye ayırıyor. Bu ise çoklu oyuncu modunda oynarken, her bir oyuncunun kendi tam ekran görüntüsünden yararlanması anlamına geliyor. 24 inç Full HD ekran, stereoskopik 3D deneyimini sunan 240Hz Active Shutter’ı içeriyor. PlayStation sertifikalı monitör, 5000:1 kontrast oranı, 176 derecelik izleme açısı, iki HDMI çıkışı, PlayStation 2 ve PlayStation taşunabilir konsollarının da rahatlıkla bağlanmasına olanak sağlayan bir tamamlayıcı parça girişine sahip. Ekran, 24 inç 3D ekran ve ayak, iki adet 3D gözlük, HDMI kablo, PS3 oyunu Killzone 3 Platinum ve Gran Turismo 5 Platinum ile birlikte 1.399 TL’den satışa sunulmuş durumda.

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