PlayStation 3 incelecek mi?

Sony'nin, PlayStation 3’ün ince bir versiyonunu hazırladığı ve piyasaya süreceği iddia ediliyor



2004 yılında, yani PlayStation 2’nin çıkış tarihinden dört yıl sonra Sony bu konsolun daha az yer kaplayan ince bir sürümünü piyasaya sürmüştü.



Milliyet'in haberine göre, kullanıcılardan gayet olumlu tepkiler alan bu sürüm büyük bir başarı yakalamıştı. İnce PS2’nin piyasaya çıkmasından beş yıl sonra ise Sony’nin PS3’ün benzer bir hamle yapmayı planladığı söylentileri ortalıkta dolaşmaya başladı.



Yaklaşmakta olan E3 fuarında Sony’nin “yeniden tasarlanmış” bir PS3 modelini tanıtacağı söyleniyor.



Bunun dış görünüşü bir miktar makyajlanmış bir model mi yoksa PS3 Slim mi olacağı konusunda ise söylentileri yayanlar arasında bir fikir birliği yok. Büyük fuarlar yaklaşırken çıkan söylentilere hepimiz alıştık.Bunların ne kadarının doğru çıktığını daha önceleri gördük.



Genelde bu söylentilerin çoğu asılsız çıksa da yine de ateş olmayan yerden duman çıkmaz sözünü hatırlayıp, E3’ü beklemeye devam etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok.



