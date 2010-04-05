T24 LogoT24 Logo
Magazin

Playboy'un ünlü güzeli Antalya'da

Playboy dergisinde 2002 yılında kapak güzeli olan, aynı yıl 'Playmate' seçilen ve Playboy'un 2009-2010 yılı takviminde de yer alan Sylvi Bodi, tatil için Antalya'nın Manavgat ilç

05 Nisan 2010 03:00

T24 - Playboy dergisinde 2002 yılında kapak güzeli olan, aynı yıl 'Playmate' seçilen ve Playboy'un 2009-2010 yılı takviminde de yer alan Sylvi Bodi, tatil için Antalya'nın Manavgat ilçesine geldi.

SYLVİ BODİ FOTOGALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Playboy dergisinde 2002 yılında kapak güzeli olan, aynı yıl 'Playmate' seçilen ve Playboy'un 2009-2010 yılı takviminde de yer alan Sylvi Bodi, tatil için Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl beldesindeki su kayağı merkezi Hip-Notics'e geldi. Yaklaşık iki yıldır su kayağı yapan Bodi, kayak merkezinin ilgi odağı olurken, güzel yıldız kayak yaptığı sırada orta parmağından yaralandı.

Parmağına pansuman yapıldıktan sonra su kayağı yapmaya devam eden Bodi, gazetecilere poz verdi, ardından da sorularını yanıtladı. Bodi, yabancı bir dergi için fotoğraf çekimi yapıldığını, bu sırada kayarken dengesini kaybederek düştüğünü söyledi. Kendisini korumak isterken parmağını kestiğini belirten Bodi, 'İki yıldır su kayağı yapıyorum ve kaymayı çok seviyorum. Bu sporda yaralanmalar oluyor. Benimki de ciddi bir şey değil' dedi.


'Türkiye'yi çok seviyorum'

Daha önce Türkiye'de de modellik yaptığını dile getiren Bodi, 'Türkiye'yi çok seviyorum. Altı yıl önce İstanbul'da modellik yatım. Türk insanı çok sempatik ve iyiler. Tekrar buraya geleceğim' diye konuştu.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24