Playboy'un ünlü güzeli Antalya'da

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'Türkiye'yi çok seviyorum'

Playboy dergisinde 2002 yılında kapak güzeli olan, aynı yıl 'Playmate' seçilen ve Playboy'un 2009-2010 yılı takviminde de yer alan Sylvi Bodi, tatil için Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl beldesindeki su kayağı merkezi Hip-Notics'e geldi. Yaklaşık iki yıldır su kayağı yapan Bodi, kayak merkezinin ilgi odağı olurken, güzel yıldız kayak yaptığı sırada orta parmağından yaralandı.Parmağına pansuman yapıldıktan sonra su kayağı yapmaya devam eden Bodi, gazetecilere poz verdi, ardından da sorularını yanıtladı. Bodi, yabancı bir dergi için fotoğraf çekimi yapıldığını, bu sırada kayarken dengesini kaybederek düştüğünü söyledi. Kendisini korumak isterken parmağını kestiğini belirten Bodi, 'İki yıldır su kayağı yapıyorum ve kaymayı çok seviyorum. Bu sporda yaralanmalar oluyor. Benimki de ciddi bir şey değil' dedi.Daha önce Türkiye'de de modellik yaptığını dile getiren Bodi, 'Türkiye'yi çok seviyorum. Altı yıl önce İstanbul'da modellik yatım. Türk insanı çok sempatik ve iyiler. Tekrar buraya geleceğim' diye konuştu.