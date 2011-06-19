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Yaşam

Playboy'un patronu seks uğruna sağır oldu

Dünyaca ünlü erkek dergisi Playboy’un kurucusu Hefner, cinsel gücü artırıcı ilacı fazla kullanmaktan kısmen sağır kalmış.

19 Haziran 2011 03:00

T24 - Dünyaca ünlü erkek dergisi Playboy’un kurucusu Hefner, cinsel gücü artırıcı ilacı fazla kullanmaktan kısmen sağır kalmış.

İngiliz The Sun Gazetesi’ne konuşan 85 yaşındaki Hugh Hefner’ın eski sevgilileri 21 yaşındaki model ikiz kardeşler Karissa ve Kristina Shannon, “Kadın düşkünlüğü hiç bitmeyecek. Çünkü seks gücünün bitmesini istemiyor” dedi.

Karissa, “Duymaktansa seks yapmayı tercih edeceğini söyledi. Şimdi işitme cihazı takıyor. Bir kulağından duyabiliyor. Ne dediğini anlaması için yanına oturmalısın” dedi.

ABD’de geçen sene yapılan bir araştırmada cinsel gücü artırıcı ilaç alanların duyma kaybı yaşamalarının iki kat fazla olduğu iddia edilmişti.



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