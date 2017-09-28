Playboy'un kurucusu Hugh Hefner 91 yaşında yaşamını yitirdi

Nafiz Albayrak / New York, 28 Eylül (DHA) - Tüm dünyada erkeklere yönelik yayın yapan Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Hefner\'in, kendisinin koyduğu 600 dolar ve annesinden aldığı 1,000 dolar ile 1953 yılında evinin mutfağında hazırlayarak yayınlamaya başladığı Playboy dergisinin ünü yıllar geçtikçe dünyaya yayıldı. Dergiyi daha sonra, aralarında Türkiye\'nin de bulunduğu onlarca ülkede yayınlayan Hefner’in, doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Playboy, yıllar içinde dünya çapında en fazla satan erkek dergisi haline geldi ve zirveye ulaştığı dönemde, içinde Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerde her ay 7 milyon kopya satar oldu.

Medyaya yansıyan görüntülerinde genellikle ipek pijamalarla, zevke düşkün bir kişi olarak poz veren Hefner, Playboy modelleriyle birlikte olmuş ve evlenmiş, son yıllarını lüks malikânesinde verdiği dev partilerle geçirmişti.

Son dönemlerde çıplak kadın fotoğrafları yayınlamama kararı alan Playboy dergisinin kurucusu Hefner’in, dergiye poz veren modeller de içinde olmak üzere 1,000’i aşkın kadınla birlikte olduğu varsayılıyor.